Lezioni in presenza nuovamente sospese anche a Conflenti, ma fino a venerdì prossimo.

Anche l’amministrazione guidata da Serafino Paola punta il dito contro le mancate risposte dell’Asp, e nell’ordinanza si ripercorrono così le accuse di poca chiarezza e mancate risposte ai solleciti avvenuti fino a mercoledì.

In più il primo cittadino cita «notizie acquisite per vie ufficiose circa la positività ai test per la rilevazione dell’infezione da Covid-19 di cittadini residenti sul territorio comunale», come ulteriore motivo per non far tornare in aula gli alunni nel proprio comune a partire da questo lunedì.