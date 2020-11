Scuole ed uffici comunali chiusi fino al 7 dicembre a Gizzeria tra mancate risposte dell’Asp e personale non locale

Scuole ed uffici comunali chiusi fino al 7 dicembre a Gizzeria.

Nelle due ordinanze emanate oggi si lamenta che «alla data odierna l’Asp di Catanzaro non ha trasmesso nessuna comunicazione in risposta alla richiesta del Comune di Gizzeria» e «che presso le scuole cittadine presta servizio personale proveniente da fuori del territorio comunale e da fuori provincia, per cui è veramente difficile attuare un monitoraggio ed un’attività di controllo capillare e minuziosa».

Per quanto riguarda gli uffici comunali: