Sospensione della ripresa delle lezioni in presenza fino al 5 dicembre a Platania

Anche il Comune di Platania lamenta mancate risposte da parte dell’Asp in merito ai tamponi e alla situazione Covid-19, decidendo al pari di altre amministrazioni di prorogare la sospensione della ripresa delle lezioni in presenza fino al 5 dicembre.

Il sindaco Michele Rizzo ha così provveduto «in via cautelativa, in attesa di un rallentamento delle criticità generali e di quelle specifiche riscontrate nel Dipartimento di Prevenzione e per dare ulteriore tempo allo stesso di mettere in atto azioni più celeri ed efficaci, di prorogare la sospensione dell’attività didattica in presenza nelle scuole di Platania fino al 5 dicembre».