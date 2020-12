Un piccolo segno natalizio della Pro Loco di Platania presso la propria sede sociale

Un Natale differente attende la comunità platanese alle prese, come il resto del territorio nazionale, con l’emergenza sanitaria.

La Pro Loco ha realizzato un piccolo segno natalizio, condiviso con il Comune di Platania, presso la propria sede sociale (all’interno del Parco Culturale Letterario “Felice Mastroianni”) al fine di lanciare un segnale di positività e di fiducia nel futuro.

«Oggi – ha dichiarato il Presidente della Pro Loco Platania arch. Paolo Nicolazzo – costretti a rinunciare a qualsiasi progetto, vogliamo dare speranza e regalare un pizzico di “magia del Natale”. In questo momento di forte scoraggiamento abbiamo pensato che un piccolo simbolo possa riuscire a riattivare in noi un accenno di positività. Piccoli gesti, piccole tracce del Natale con la speranza che tutto questo possa essere di buon auspicio, per ogni famiglia e per tutta la nostra comunità. Un appello ai nostri concittadini e alle attività commerciali però vogliamo lanciarlo: riempiamo il paese di tante piccole iniziative come illuminare i davanzali delle nostre finestre, i balconi o un qualsiasi altro angolo del nostro paese per rendere meno triste le festività natalizie avendo sempre però ben impresse in mente le parole di Stephen Littleword “Non importa cosa trovi sotto l’albero ma chi trovi intorno”».