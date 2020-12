Albero di Natale completamente fatto a maglia e a mano da tre signore nel centro storico di Gizzeria

Nei mesi di lockdown ognuno ha passato il tempo in casa in modo diverso, qualcuno trovando anche il modo di diventare produttivo per la collettività in senso artistico e creativo.

Per tale ragione il sindaco Francesco Argento e l’Amministrazione Comunale di Gizzeria ringraziano «le signore Marina Palmieri, Lorenzina Lovison e Redegonda Calabria, per la realizzazione di questo bellissimo albero di Natale, completamente fatto da loro a maglia e a mano».

L’opera si trova nella Piazza San Pio del Centro Storico, e secondo l’amministrazione «renderà meno triste, con i suoi colori e con l’allegria delle sue forme, questo Natale un po’ particolare, caratterizzato purtroppo dalle stringenti disposizioni anti covid».