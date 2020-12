Un asino ed un pony a far compagnia ai bambini nella passeggiata adiacente il fiume Casale

L’ Amministrazione Comunale di San Mango d’Aquino ha deciso di riservare e creare un’ area molto gradevole con alcuni animali: si inizia con un asino (Covid), un pony (Pippo), e prossimamente altri esemplari.

Per i bambini sarà un posto per trascorrere le giornate in modo diverso dal solito, toccando e dando da mangiare agli animali, senza pericolo e passeggiando adiacente il fiume Casale, che prossimamente sarà pulito dalle erbacce, a contatto con la natura.