Da domani torna la didattica in presenza a Carlopoli. «Tenuto conto che la curva epidemiologica nei paesi limitrofi è scesa e la situazione ormai risulta ben monitorata, sentito il parere del Preside e considerato che gli ambienti sono stati riscaldati si comunica che, a salvaguardia del diritto allo studio, finalmente da giorno 10 dicembre riprenderà la didattica in presenza per tutte le classi di tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale» comunica l’amministrazione comunale.

«Riprenderà, altresì, regolarmente sia il servizio mensa che il servizio del trasporto scolastico», si aggiunge, precisando che «dobbiamo convincerci che per ancora un altro po’ di tempo dovremo convivere con il virus, quindi, non lasciamoci travolgere completamente dalle preoccupazioni, seppur comprensibili. Se ognuno di noi rispetterà le regole comportamentali ed agirà secondo coscienza, la situazione rimarrà sotto controllo e pienamente gestibile».