Jacurso aderisce alla manifestazione di interesse Rafforzamento della capacità amministrativa dei piccoli comuni”

Il Ministero della Pubblica Amministrazione ha formalizzato la pubblicazione di un avviso per una manifestazione di interesse a partecipare al progetto “Rafforzamento della capacità amministrativa dei piccoli comuni”, nell’ambito della strategia programmatica definita dal Pon “Governance e Capacità Istituzionale” 2014-2020 (Fse e Fesr), per il quale il Dipartimento della Funzione Pubblica, in qualità di Organismo Intermedio, ha stanziato la somma di 42 milioni di euro per interventi a sostegno proprio dei piccoli Comuni già gravati da carenze finanziarie e di organico.

Da tale opportunità, ritenendo fondamentale puntare sulla nuove tecnologie e l’informatizzazione per rendere più funzionale la macchina amministrativa, il vice sindaco, Antonio Ciliberto, informa della candidatura anche del comune di Jacurso, volta alla concretizzazione di varie azioni: