Saranno chiuse già da oggi le scuole nel territorio comunale di San Mango d’Aquino per sospetto caso di positività

Saranno chiuse già da oggi le scuole nel territorio comunale di San Mango d’Aquino.

Questa mattina è stata infatti emessa da parte del sindaco Luca Marrelli l’ordinanza che dispone la cessazione delle lezioni in presenza fino al 22 dicembre, che quindi comporterà un ritorno in aula per gli studenti solo dopo le vacanze natalizie.

Tra le motivazioni dell’atto amministrativo le misure relative al contenimento del rischio da contagio da Covid-19, senza però specificare la presenza di nuovi casi nello specifico, confermato poi in seguito.

Oggi alle 12 verranno effettuati, difronte all’ingresso principale della scuola, i tamponi in modalità drive in per gli alunni della quinta elementare, gli insegnati ed il personale ata coinvolto nel sospetto caso di positività. I bambini devono essere accompagnati da un genitore, in auto, senza scendere dall’abitacolo.