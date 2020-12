Coronavirus

Negativi i 203 test effettuati lo scorso fine settimana a Jacurso, martedì nuova giornata di screening

L'iniziativa continuerà il 22 dicembre per tutti coloro che faranno rientro da fuori Regione e per chi non è riuscito a sottoporsi a tampone

L’Amministrazione comunale di Jacurso, guidata dal Sindaco Serratore, ha inteso acquistare tamponi rapidi antigenici per tutta la popolazione, questo al fine di individuare soggetti potenzialmente contagiosi ed asintomatici. Gli screening effettuati lo scorso fine settimana hanno dato esito negativo per tutti i 203 test effettuati. L’iniziativa continuerà nella giornata di martedì dalle 15 alle 20, ed è riservata a tutti coloro che faranno rientro da fuori Regione e per chi non è riuscito a sottoporsi a tampone precedentemente.