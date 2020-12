Saluti istituzionali per il ritorno delle lezioni nella scuola dell’infanzia di Maida di via Enrico Berlinguer

Ieri una rappresentanza dell’amministrazione comunale di Maida, alla presenza del dirigente scolastico Giuseppe De Vita e a Don Angelo, ha fatto visita ai bimbi e alle maestre delle due classi che si sono spostate nei locali ristrutturati e rinnovati della scuola dell’infanzia di Maida di via Enrico Berlinguer.

«Una bellissima emozione vedere questi spazi dopo tantissimi anni di nuovo pieni di vita e riempiti dalla gioia e dal sorriso dei piccoli ospiti. Sono contento perché, pur avendo attraversato mesi molto impegnativi, non ci siamo fermati su nessun fronte, mettendocela tutta. E’ questa opera pubblica ne è una dimostrazione significativa» commenta il sindaco Salvatore Paone, «in un periodo di pandemia abbiamo pensato sempre e con convinzione ai nostri piccoli e lavorato per dare loro spazi sempre più grandi e sicuri. Grazie ad un lavoro sinergico con l’ufficio tecnico, la ditta che ha realizzato i lavori, il dirigente scolastico e le maestre, siamo riusciti in tempi brevissimi a riconsegnare alla nostra comunità e ai nostri piccoli cittadini una struttura che è un vero gioiellino, fino a poco tempo fa luogo oggetto di ruberie e atti vandalici».

Paone aggiunge che «nel periodo natalizio di sospensione dell’attività scolastica apporteremo ulteriori accorgimenti per rendere la scuola ancora più sicura e accogliente, seguendo i suggerimenti che in questi giorni ci hanno dato genitori e dirigenza scolastica. Da gennaio inoltre stiamo organizzando, decreti ministeriali e corso della pandemia permettendo, la ripresa del trasporto scolastico per l’infanzia. Un lavoro pubblico significativo che ha visto interventi sul tetto per eliminare le numerose infiltrazioni di acqua, una nuova guaina, un nuovo impianto per rendere i locali caldi e accoglienti, due nuove caldaie, la pitturazione dell’intera struttura all’interno e all’esterno e il riammodernamento dell’impianto elettrico, sono stati solo alcuni dei più importanti interventi che si sono realizzati grazie ad un finanziamento ministeriale».