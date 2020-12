Ammessi 5 comuni del lametino ai finanziamenti per efficientamento energetico degli edifici nelle aree interne

Ad un anno dalla pubblicazione, arriva anche la graduatoria provvisoria per l’avviso pubblico regionale per il finanziamento di interventi di efficientamento energetico degli edifici dei comuni inseriti nella Strategia per le aree interne di cui alla D.G.R. n. 215/2018

Non ammesse le proposte di:

Jacurso (Diagnosi energetica eseguita da tecnico esterno alla Pubblica amministrazione non abilitato (Mancanza della qualifica di EGE – Esperto gestione energia) (Art. 34 d.lgs n. 50/2016 – D.M .18/10/2017 sull’affidamento di “servizi di progettazione – FAQ n. 14)

San Mango d’Aquino (Diagnosi energetica eseguita da tecnico esterno alla Pubblica amministrazione non abilitato (Mancanza della qualifica di EGE – Esperto gestione energia) (Art. 34 d.lgs n. 50/2016 – D.M .18/10/2017 sull’affidamento di “servizi di progettazione – FAQ n. 14)

Ottengono invece i finanziamenti trai comuni del lametino: