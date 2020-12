Anche a Martirano Lombardo nasce il movimento civico “Tesoro Calabria”, comitato pro Carlo Tansi Presidente.

I componenti dichiarano che “questo comitato condivide i principi e i valori di “Tesoro Calabria” e vuole essere un punto di riferimento per quanti condividono l’idea del cambiamento, del rinnovamento e della speranza in un futuro diverso, un futuro migliore di quello che stiamo vivendo. Si vuole provare a dare una speranza nuova ai giovani, alle nuove generazioni, una speranza di rinascita per troppo tempo promessa e mai nata che ha costretto tanti, troppi giovani, ad abbandonare gli affetti più cari per dei semplici ed elementari valori: un lavoro e una qualità di vita dignitosi”.

Il gruppo è nato “dall’esigenza di avere una politica nuova, seria, onesta e competente e in questo, stantìo panorama politico dei soliti nomi, vede Carlo Tansi come unico candidato credibile e capace di abbattere quel modo di fare politica, che ha ridotto la Calabria e i calabresi nelle condizioni attuali.”