Sono 5 i progetti di Servizio Civile Universale approvati e finanziati all’Associazione Centro Studi Futura nel comune di Conflenti.

Saranno 26 giovani, tra i 18 e i 28 anni, che la stessa potrà impiegare nell’ambito dei 5 differenti programmi. I progetti si svolgeranno tra il 2021 e il 2022 ed avranno una durata di 12 mesi. Gli aspiranti volontari dovranno presentare domanda entro le 14 di lunedì 8 febbraio.

Una volta presentata la domanda non potrà più essere ritirata, chi sta svolgendo un percorso di studi o di formazione, ma anche chi svolge un’attività lavorativa compatibile, potrà presentare domanda solo per i progetti contenuti nel programma ordinario, mentre i giovani disoccupati che non stanno svolgendo nessun percorso di studio, formativo o lavorativo, dovrebbero presentare domanda nei programmi finanziati in modalità garanzia giovani disoccupati e garanzia giovani neet. Ciò consentirà ai giovani disoccupati ed ai giovani neet di avere maggiori possibilità di essere selezionati se loro stessi presenteranno domanda nei programmi loro dedicati.

I progetti:

Programma ordinario Centro Studi Futura e la riqualificazione ambientale in Calabria e provincia di Messina

Attività artistiche e culturali per rivitalizzare il centro storico 6 volontari

Programma garanzia giovani Centro Studi Futura per il contrasto al disagio adulto in Calabria

I progetti contenuti in questo programma sono rivolti ai giovani disoccupati iscritti al programma garanzia giovani.

Contrasto al disagio adulto 4 volontari

Vicini all’universo anziani 4 volontari

Programma garanzia giovani Centro Studi Futura promuove la cultura in Calabria

I progetti contenuti in questo programma sono rivolti ai giovani neet iscritti al programma garanzia giovani

Banca della memoria 6 volontari

Programma garanzia giovani Politiche attive, orientamento e digitalizzazione in Calabria

I progetti contenuti in questo programma sono rivolti ai giovani disoccupati iscritti al programma garanzia giovani.