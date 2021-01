Tra Angoli, Migliuso e Cancello da confermare 20 nuovi casi Covid, il sindaco chiede massima attenzione

Dopo un periodo di calma, torna a correre il numero di contagi anche a Serrastretta. Il sindaco Felice Molinaro annuncia la positività di 20 persone tra Angoli, Migliuso e Cancello, riconducibili a circa 5 nuclei familiari. Di questi però solo 1 è ufficialmente stato riscontrato tramite tampone dall’Asp di Catanzaro, gli altri invece hanno effettuato il test rapido presso laboratori privati, e per tale ragione devono essere ancora confermati dall’azienda sanitaria provinciale.

I cittadini coinvolti si trovano in isolamento domiciliare fiduciario, ed è in corso l’attività di ricostruzione di tutti i possibili contatti con gli stessi.

Il primo cittadino raccomanda così massima prudenza e rispetto delle norme anticontagio, e di limitare i contatti all’interno del proprio nucleo familiare anche in occasione di attività tradizionali come la macellazione domestica dei suini.

«Se non vogliamo che la situazione peggiori dobbiamo essere attenti e scrupolosi nel rispetto delle restrizioni e prescrizioni vigenti», ammonisce Molinaro, «rinunciando a tutto ciò che non è necessario e che, in questa situazione, potrebbe esporre noi, i nostri carie la nostra comunità, al rischio contagio».