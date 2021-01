Su 180 test rapidi 2 positivi da confermare a Gizzeria dopo lo screening

Lo screening effettuato stamattina a Gizzeria Capoluogo ha permesso di effettuare circa 180 tamponi antigenici. Dal risultato dei test sono emerse 2 persone risultate positive al test rapido, appartenenti allo stesso nucleo familiare, che sono state subito allertate e sottoposte a isolamento fiduciario, in attesa di conferma di positività con test molecolari.

Si precisa che tale nucleo familiare non risulta al momento domiciliato in Gizzeria né risulta svolgere attività commerciale attiva sul territorio e aperta al pubblico, informazione erroneamente circolata nelle prime ore di stamattina.

Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale ringraziano per la collaborazione i dottori Venturi e Caparello, gli infermieri, i volontari della Croce Rossa, l’Avis Comunale di Gizzeria e tutti i cittadini che si sono recati sul posto per lo screening, invitando sempre alla massima attenzione e al rispetto delle norme anti contagio, in attesa di programmare altre giornate rivolte allo screening.