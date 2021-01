Dal Ministero dell’Ambiente, nella pratica istruita dal Commissario Straordinario delegato per gli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico della Regione Calabria, in arrivo per il centro abitato di Gizzeria un finanziamento per il risanamento idrogeologico di quasi 3 milioni di euro.

Si tratta di progetti immediatamente esecutivi e cantierabili, con la previsione di anticipare ai comuni il 30% della spesa, in modo da permettere l’attivazione di tutta la procedura per la messa in opera del cantiere.