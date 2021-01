Nevicate anche nella fasce montane del lametino e gestione dei disagi collegati per viabilità ed eventuali situazioni di pericolo

Prime nevicate copiose anche nella fasce montane del lametino e gestione dei disagi collegati per viabilità ed eventuali situazioni di pericolo.

Gli operatori del Nucleo Emergenze Reventino Savuto sono impegnati dalle prime ore di questa mattina con 3 squadre e 3 mezzi per far fronte ai disagi provocati dalla nevicata che ha interessato il territorio nella giornata di ieri e parte della notte.

Diversi gli alberi caduti che hanno bloccato la circolazione delle autovetture. Il compito principale in queste emergenze è la salvaguardia dei cittadini che sono costretti a mettersi comunque in viaggio e l’assistenza alla fasce deboli della popolazione che non potendosi spostare restano bloccate in casa.