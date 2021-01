Plauso da Lista Unica per la procedura aperta del progetto Siproimi

Gigi De Grazia, candidato sindaco di Decollatura su indicazione del Movimento Lista Unica, e Mario Perri, coordinatore politico del suddetto movimento, ringraziano il commissario Micucci, ed il responsabile dell’Ufficio finanziario Luppino, «per aver indetto una regolare gara per la gestione del progetto Siproimi (ex Sprar) e quindi di aver avviato la procedura per una gestione trasparente, e nel rispetto della legge, di un progetto che negli ultimi anni è stato gestito nella più completa illegalità».

La procedura aperta per l’affidamento del servizio di accoglienza integrata a favore di titolari di protezione internazionale (siproimi) secondo il movimento starebbe a significare che «le battaglie portate avanti da Gigi De Grazia e da Mario Perri a partire dal 2016 avevano un fondamento giuridico ed amministrativo serio» e che «avevano perfettamente ragione a denunciare all’opinione pubblica lo scandalo della gestione del servizio ed i suoi riflessi sugli equilibri delle ultime due amministrazioni, non a caso finite anzitempo».

Si contesta alla passata amministrazione che «una cooperativa gestisse centinaia e centinaia di migliaia di euro senza mai stipulare un contratto, con dei patti e condizioni, e cosa ancora più grave senza mai verificare il livello di qualità del servizio ed il raggiungimento degli obiettivi del progetto», ammettendo che però a dover giudicare la vicenda saranno le autorità giudiziarie competenti.