Manca una valutazione del rischio epidemiologico, ancora a distanza le scuole di Angoli, Migliuso e Cancello

Un’altra settimana, almeno, di didattica a distanza per gli alunni dei plessi di Angoli, Cancello e Migluso per quanto riguarda il territorio di Serrastretta.

Nelle 3 frazioni, infatti, attualmente sono 44 i casi di positivi accertati al Covid-19 (1 tramite tampone molecolare rilevato dal dipartimento di prevenzione dell’Asp di Catanzaro, gli altri da tamponi rapidi antigenici ancora non confermati dall’azienda sanitaria provinciale), ma nell’ordinanza che che sospende le attività in presenza fino al 22 gennaio nelle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado delle frazioni il sindaco Felice Molinaro rimarca come «non è stata effettuata, dal servizio sanitario pubblico, una campagna di screening mirata ad acquisire un quadro conoscitivo del contagio nell’ambito dei familiari e dei contatti stretti delle persone risultate positive», reputando che «la diffusione epidemiologica, seppur apparentamene circoscritta, non si è arrestata, per come risulta dai nuovi casi di contagi che vengono comunicati quasi quotidianamente».

Già nei giorni scorsi, infatti, lo stesso primo cittadino aveva emesso un’altra ordinanza in cui dava indicazione ai propri concittadini di avvisare il Comune e l’Asp degli esiti di ogni tipo di test effettuato privatamente, anche se il nuovo protocollo sanitario prevederebbe che tali informazioni siano centralizzate ed uniche.

Qualcosa però non sta andando in tal senso se lo stesso Molinaro ribadisce la necessità di ricevere comunicazioni, sottolineando come «il sistema sanitario impiega tempi lunghi ad effettuare e processare i tamponi e grande ritardo nel comunicare l’esito agli interessati, ed al Comune in caso di positività» implicando che «ad oggi non si possiede un quadro conoscitivo adeguato per una valutazione puntuale e serena del rischio epidemiologico relativo alla riapertura delle scuole di Angoli, Migliuso e Cancello». Niente rientro a scuola quindi domani, altra settimana di didattica a distanza sperando in un quadro migliore improbabile al momento.