Rischio strade ghiacciate, scuole chiuse domani a Carlopoli, Decollatura e Serrastretta

Oltre alle misure di sicurezza sanitaria in tempo di pandemia, per le amministrazione locali nuova incognita da tenere in considerazione è anche quella meteo.

Considerato che le previsioni meteo diramate nel bollettino prevedono anche basse temperature, nonché, la formazione di gelo e di ghiaccio al suolo, il sindaco di Carlopoli ha ritenuto necessaria l’adozione di provvedimenti volti ad assicurare immediata e tempestiva tutela degli interessi pubblici, quali la sicurezza degli studenti durante il tragitto per recarsi a scuola, che in ragione della situazione meteorologica incerta non potrebbero essere protetti in modo adeguato.

Pertanto è stata emessa ordinanza che dispone la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per la giornata di domani.

Medesima decisione assunta anche a Serrastretta e Decollatura.