Dopo Pippo e Covid, arriva anche Pfizer, asinello di 7 mesi, nell’area comunale di San Mango d’Aquino

Aumenta il numero di quadrupedi ospitati nello spazio comunale dedicato agli animali a San Mango d’Aquino.

Dopo Pippo e Covid, l’ultimo arrivato si chiama Pfizer, un asinello di 7 mesi, donato dai coniugi Quattromani, e trasportato da Pietro e Adolfo Sposato.

«Ora ci impegneremo a creare lo spazio per l’ippoterapia, per dare un senso a questa area e per la prossima primavera creare una passeggiata lungo lo splendido fiume “Casale”, ove poter trascorrere anche delle giornate all’aperto con area attrezzata di tavoli, barbecue, in compagnia dei nostri amici a quattro zampe» assicura l’amministrazione comunale.