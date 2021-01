Tornano i riscontri di positività anche a Maida, ufficializzati 2 nuovi casi in paese

Tornano i casi di positività anche a Maida, dove questa sera sono stati ufficializzati 2 nuovi casi in paese.

Tra la giornata di ieri e oggi sono state avviate le procedure per le ordinanze di quarantena e l’isolamento dei contatti stretti, e in collaborazione con i medici di base, Uccp e Dipartimento di Prevenzione è stato avviato subito il tracciamento.

«Dopo qualche giorno di zero positivi sul nostro territorio, la dimostrazione per tutti noi cittadini che il virus è sempre presente, che non bisogna abbassare la guardia e utilizzare sempre i dispositivi anticovid rispettando le regole basilari: distanziamento sociale, uso della mascherina e sanificazione continua delle mani» ammonisce il sindaco Paone.