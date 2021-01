Secondo Lista Unica a Decollatura «la distruzione dal punto di vista finanziario è stata certificata dalla Corte dei Conti di Catanzaro, con il provvedimento di bocciatura del Piano di Riequilibrio, mentre la disorganizzazione dei servizi e dei tributi è sotto gli occhi di tutti e ne stanno prendendo atto ogni giorno il Commissario e i suoi collaboratori».

Reputando che nelle prossime elezioni amministrative «le liste forse non saranno 4 come l’ultima volta, ma 5 o 6», si lancia «un appello all’unità di tutti, e dichiariamo la nostra disponibilità a discutere in diretta streaming, aperta al pubblico, con tutti i partiti, gruppi e movimenti interessati al bene comune di Decollatura» assicurando di avere «il candidato sindaco, la lista dei candidati ed il programma» per «una Costituente Decollaturese per una Lista davvero Unica e formata da persone competenti in materia amministrativa, perché l’amministrazione comunale non è un gioco da ragazzi o da dilettanti allo sbaraglio».

Si ci apre al confronto con «la disponibilità al dialogo paritario e senza candidature preconfezionate, la rinuncia agli interessi personali o di gruppo e un forte attaccamento al paese che anche altri gruppi dovrebbero condividere aderendo almeno alla richiesta di dialogo».