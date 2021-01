Scuole chiuse domani a Gizzeria per via dell’allerta meteo di tipo arancione.

“Al fine di garantire l’incolumità pubblica, in via precauzionale, viene ordinata la chiusura dei plessi scolastici delle scuole di ogni ordine e grado ricadenti all’interno del territorio comunale per tutta la giornata di lunedì 01 febbraio 2021” spiega l’ordinanza del sindaco Argento.