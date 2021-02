Dopo l’ufficialità di un caso positivo nuova campagna di screening covid a Gizzeria

A seguito della notizia di un caso di positività al Covid-19 di un cittadino residente in Gizzeria capoluogo, l’Amministrazione Comunale sta attivando tutte le procedure per effettuare in tempi congrui una nuova campagna di screening covid per la popolazione.

Nelle more di attivazione della campagna sopra citata dal Comune si invitano tutti i possibili contatti a sottoporsi volontariamente e precauzionalmente ad un eventuale test. Si rinnova la raccomandazione a tutta la popolazione ad attuare dei comportamenti responsabili finalizzati all’adozione delle misure di prevenzione ed autoprotezione individuale.