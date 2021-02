Il 20 febbraio Igers Calabria alla scoperta della storia millenaria dell’Eremo di Sant’Elia

Sabato 20 febbraio 2021 Igers Calabria, Igers Catanzaro e Igers LameziaTerme, con il patrocinio del comune di Curinga, si ritroveranno alle 9:30 nel piazzale antistante il monastero. Curinga sarà protagonista di un evento fotografico volto alla valorizzazione del territorio, organizzato dalle community Instagram Igers Catanzaro, Igers Lamezia Terme e Igers Calabria in collaborazione con l’associazione Che si dice a Curinga?

I visitatori saranno accompagnati alla scoperta della storia millenaria dell’Eremo di Sant’Elia, posto sopra una radura tra i banchi rocciosi di una fitta pineta, da qui una spettacolare vista su tutto il golfo di Sant’Eufemia che nelle giornate più nitide regala una “finestra” sulle isole Eolie.

Protagonista indiscusso dell’evento sarà il famoso Platano Millenario che concorre a diventare “European Tree of the Year”, competizione organizzata annualmente dalla Environmental Partenrship per trovare l’albero più amabile d’Europa.

L’obiettivo principale delle community Igers è quello di incontrarsi, conoscersi e far conoscere il territorio attraverso la sinergia e la collaborazione con le associazioni che operano a tutela delle infinite bellezze che ci circondano.