Continua la campagna social a supporto del platano di Curinga candidato al concorso “Albero Europeo dell’Anno”, che ogni anno elegge gli alberi con le storie più interessanti.

Il millenario Platano di Curinga per le grandi dimensioni della sua circonferenza è oggi il platano più grande d’Italia, oltre che un esemplare di straordinaria rilevanza per maestosità e per aspetti storici. Al momento si trova al secondo posto, al primo posto c’è quello spagnolo.

COME E DOVE VOTARE

Per votare il platano di Curinga bisogna collegarsi sul sito del concorso, selezionare il Platano e un secondo albero a scelta; inserire un indirizzo email dove ricevere il link per la validazione del voto; controllare l’email ricevuta e cliccare sul link per confermare.

Il contest è aperto fino al 28 febbraio. Il vincitore verrà proclamato il 17 marzo a Bruxelles nella sede del Parlamento Europeo.