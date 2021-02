Sulla strada SS19 i lavori di messa in sicurezza, già avviati, avranno una durata di massimo 3 settimane

Dopo che alcuni sindaci si erano rivolti alla Procura di Catanzaro, anche il vicepresidente della Provincia, Antonio Montuoro, ed i consiglieri provinciali Filippo Mancuso, Luigi Levato, Baldassarre Arena, Fernando Sinopoli, Ezio Praticò, Giuseppe Pisano, Nicola Azzarito Cannella intervengono sulla strada SS19 chiusa al transito in entrambe le direzioni di marcia.

«I vertici dell’Anas, contattati dal presidente Abramo che ha voluto accertarsi personalmente dello stato dei fatti, hanno spiegato che i lavori di messa in sicurezza, già avviati, avranno una durata di massimo 3 settimane», spiegano gli esponenti dell’ente intermedio, «è impensabile che tale problematica si possa protrarre a lungo e ciò perché causa disagi abnormi alla viabilità per i Comuni di San Pietro Apostolo, Cicala, Carlopoli, Miglierina, Serrastretta, Decollatura, Soveria Mannelli, Carlopoli e per altri territori che insistono su questa fascia che vedono interrotti i collegamenti con la città di Catanzaro».

Si lamenta che «il fatto che non siamo costretti a commentare una strage, dal momento che per fortuna non transitava nessun veicolo quando è avvenuto il crollo di un masso enorme che ha finito per raggiungere e occupare una carreggiata, non vuol dire che dobbiamo guardare al problema con minore attenzione. Certo siamo stati fortunati perché poteva accedere una vera e propria tragedia, ma adesso è necessario, così come l’Anas ha reso noto che accadrà, che vengano effettuati interventi celeri e, soprattutto, che garantiscano la massima sicurezza per tutti coloro che quotidianamente attraversano queste vie».

Si sottolinea inoltre che «i sindaci dei Comuni interessati dal crollo dei massi sulla Ss 19, hanno raccontato di quanto occorra guardare indietro per intercettare l’inizio dei problemi. Sono infatti circa 2 anni che si viaggia lungo un’unica corsia grazie a un semaforo che regola la circolazione dei veicoli. Ma la preoccupazione maggiore dei primi cittadini riguarda l’apposizione di una rete paramassi del tutto inadeguata a contrastare la caduta di massi di una certa consistenza, che si accompagna alla mancanza di interventi risolutivi. Siamo certi che Anas si occuperà della risoluzione di questo problema con massima dedizione e solerzia, com’è noto fare, in modo che tra qualche settimana non si debba più assistere a disagi che obiettivamente mettono in seria difficoltà diversi territori».