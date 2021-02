Scuola media al buio, i lavori di allacciamento saranno avviati a breve e completati nei primi giorni di marzo

In riferimento alle lamentele del Sindaco di Conflenti, Serafino Pietro Paola, per presunti ritardi nell’esecuzione dell’allacciamento del nuovo plesso scolastico della scuola secondaria di primo grado dello stesso Comune, E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, ritiene opportuno precisare che, “diversamente da quanto indicato, nessun ritardo può essere attribuito all’azienda per tale attività”.

L’allungamento dei tempi dell’allacciamento è “la conseguenza della variazione del tracciato iniziale, concordata prima dell’inizio dei lavori con i rappresentanti del Comune di Conflenti. Detta variazione ha comportato la necessità di acquisire i permessi per poter collocare alcuni sostegni in proprietà privata, che l’azienda ha ottenuto solo pochi giorni fa”.

La società assicura così che “i lavori di allacciamento saranno avviati a breve e verranno completati nei primi giorni di marzo, come già comunicato ai rappresentanti comunali, con cui i tecnici di E-Distribuzione sono costantemente in contatto”.