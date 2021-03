Lezioni a distanza fino a lunedì prossimo per gli studenti della scuola secondaria di primo grado di San Pietro a Maida.

L’ordinanza emanata dal sindaco Domenico Giampà si è resa necessaria dopo che ieri sera lo stesso primo cittadino annunciava online la presenza di 5 soggetti risultati positivi al tampone rapido antigenico, di cui 1 già in quarantena, mentre gli altri 4 appartengono ad un unico ceppo.

Oggi agli stessi è stato effettuato il tampone molecolare per avere conferma della positività, ed in via precauzionale sono stati eseguiti tamponi alle classi terze della scuola secondaria dalle 10 di questa mattina nell’istituto comprensivo.

In attesa di avere un quadro più chiaro, perciò, si è deciso precauzionalmente di sospendere per una settimana le lezioni in presenza della scuola media.