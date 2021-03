Una vecchia cabina telefonica diventa libreria pubblica in centro paese

La libreria Giunti ha donato all’amministrazione comunale di San Mango d’Aquino 290 libri, i quali saranno ora al centro di un angolo di lettura al centro del paese.

“Abbiamo deciso di utilizzare questo materiale seguendo la proposta arrivata da Maria Rosaria Raso, creare un angolo suggestivo all’interno del paese”, spiega l’amministrazione online, “grazie alla donazione di Angelo Raso, che ci ha consegnato una vecchia cabina telefonica, piccolo pezzo di storia del nostro paese, abbiamo creato uno spazio lettura all’aperto nella via principale del comune”.

Si precisa che “quello che consideriamo importante non è tanto l’utilizzo pratico dell’angolo che abbiamo attrezzato, complicato per ragioni logistiche, quanto il messaggio che si vuole lanciare: avviciniamoci ai libri, impariamo a dedicare un po’ del nostro tempo alla conoscenza perché, in questo modo, avremo la possibilità di crescere umanamente prima che culturalmente”.