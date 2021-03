“La sistemazione del passaggio a livello di Cerrisi ha creato una situazione di serio pericolo per automobilisti, motociclisti e ciclisti”

I promotori di Lista Unica, Mario Perri e Gigi De Grazia, contestando “l’inerzia della ditta appaltatrice dei lavori che hanno interessato il passaggio a livello di Cerrisi” e la mancata vigilanza della responsabile dell’ufficio tecnico comunale ad “evitare insidie e pericoli per gli automobilisti che percorrono le strade comunali”, hanno scritto al commissario Micucci per cercare di ottenere che venga risistemata per bene la sede viaria.

“Ci rivolgiamo a lei che, per esperienza diretta nostra e di tanti cittadini decollaturesi, ha mostrato sempre attenzione alle problematiche che le sono state segnalate” scrivono Perri e De Grazia, “ci permettiamo di farle presente che la ditta che ha eseguito i lavori di sistemazione del passaggio a livello di Cerrisi invece di migliorare la percorribilità della strada e dell’attraversamento ferroviario ha creato una situazione di serio pericolo per gli automobilisti, e ancora di più per i motociclisti ed i ciclisti”, sollecitando così un intervento da parte delle Ferrovie della Calabria e della ditta appaltatrice affinché “eliminino in tempi brevi pericoli e disagi per tutti coloro che percorrono viale Stazione”.