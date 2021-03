“Finanziamento località Balzano: rassicuriamo i cittadini maidesi su come verranno spesi i soldi”

Predica trasparenza il Presidente del consiglio comunale di Maida, Riccardo Brescia, in merito alla messa in sicurezza della viabilità comunale in località Balzano. In riferimento ai danni subiti da tale zona a seguito della calamità alluvionale del 2018, il comune di Maida ha ottenuto, con decreto del 23 febbraio 2021 del Ministero dell’Interno, un finanziamento di un milione di euro.

«L’appello che intendo rivolgere al sindaco Paone – afferma Brescia in una nota – è di prestare la massima attenzione affinché le procedure di gara per l’affidamento di tali importanti lavori siano il più trasparenti possibili. Auspico infatti che l’Ufficio Tecnico opti per una gara di tipo europeo alla quale possano partecipare il maggior numero di ditte».

«Le procedure negoziate – continua il presidente del consiglio – non sono certo illegali, ma, laddove possibile, nel rispetto della trasparenza dell’azione amministrativa, è sempre meglio coinvolgere un numero più elevato di partecipanti invece di ritrovarsi ad invitarne un numero esiguo di ditte».

«Sono certo – conclude Brescia – che l’amministrazione comunale ed il responsabile dell’ufficio tecnico terranno questo appello nella debita considerazione e daranno ampie rassicurazioni ai cittadini maidesi che invocano maggiore trasparenza sulle procedure di affidamento dei lavori pubblici. D’altronde, questa richiesta, non può che essere un vantaggio per la credibilità dell’operato amministrativo oltre che una tutela delle casse comunali».