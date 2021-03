Squadre dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro distaccamento di Lamezia Terme e distaccamento volontario di Girifalco sono intervenute nella serata di ieri in via Basserughe, centro storico del comune di Cortale, per l’incendio di un casolare vetusto strutturato su due livelli.

Lo stesso, apparentemente disabitato, era abusivamente occupato da una persona di nazionalità rumena che si rinveniva in stato di semincoscienza, sul pavimento, nel locale attiguo a quello interessato dal rogo.

L’intervento dei vigili del fuoco è valso a portare in salvo il malcapitato che veniva affidato alle cure del personale sanitario del Suem118 ed alla completa estinzione delle fiamme. All’interno dello stabile, durante le fasi di spegnimento, si rinvenivano 9 bombole di gpl che prontamente venivano allontanate e poste in sicurezza.

Sul posto carabinieri per gli adempimenti di competenza.