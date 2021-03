I problemi con Astrazeneca fanno calare a 282 le somministrazioni odierne nell’Asp di Catanzaro

Raggiungono quota 22.837 le somministrazioni totali di vaccino da parte dell’Asp di Catanzaro, solo 282 quelle effettuate oggi per via della sospensione precauzionale degli Astrazeneca, con aumentare di 140 unità il numero delle persone a cui sono state somministrate la prima dose e la seconda dose di richiamo, che si attesta ora a 5.402 persone

Nel bollettino compaiono anche le distinzioni tra i 3 diversi tipi di vaccini in dotazione: oggi somministrate 49 Moderna, 93 di Pfizer come prime dosi e 140 come seconde; in totale le prime dosi sono 2.243 di Astrazeneca (1 richiamo), 1.592 Moderna, 13.600 di Pfizer (5.401 i richiami).

IL DATO REGIONALE

Anche per via dei problemi legati ad AstraZeneca, in Calabria le somministrazioni sono invece 179.519 (+4.656 ) su 256.500 a disposizione, il 70% che vede la regione come terza peggiore prestazione nazionale con 11 punti percentuali in meno sulla media nazionale.

La divisione delle somministrazioni nei 71 punti in regione vede: