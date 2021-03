“L’aumento della raccolta differenziata dal 30% al 81% ci permetterà una riduzione Tari nell’anno in corso”

A decorrere dall’anno 2021 l’amministrazione comunale di San Mango d’Aquino annuncia una riduzione della tariffa Tari, spiegando che «ci saranno infatti risparmi per famiglie e attività commerciali in virtù di un aumento della raccolta differenziata passata dal 30% al 81% che ci permetterà, come detto, una riduzione nell’anno in corso».

Si reputa che «occorre quindi migliorare e potenziare, sempre di più, il sistema di raccolta differenziata dei rifiuti e soprattutto ridurre la percentuale d’indifferenziata, che è quella che incide in maniera pesante sull’ambiente e sulla spesa dello smaltimento».