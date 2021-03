Ad Accaria contagio familiare con 5 casi accertati e 2 da confermare, screening in corso per eventuali contatti

Sono 5 i casi di positività accertata dall’Asp di Catanzaro, con 2 da confermare tramite il tampone molecolare dopo quello rapido, relativi ad un unico folocaio familiare accertato ad Accaria, nel territorio comunale di Serrastretta.

Nell’annuncio online l’amministrazione comunale rassicura che le persone interessate sono state immediatamente poste in isolamento domiciliare fiduciario, e che nel fine settimana è stata effettuata tramite il medico di famiglia un’attività di analisi per ricostruire i possibili contatti dalla fonte di contagio tramite un primo screening di tamponi rapidi. Essendo tale attività ancora in essere, si reputano quindi provvisori i dati forniti.

Il sindaco Molinaro lancia l’appello alla popolazione di segnalare ogni possibile contatto avuto con possibili positivi e porsi in autoisolamento, chiedendo di non abbassare la guardia ma ammettendo che ad un anno dall’inizio della pandemia si potrebbe accusare insofferenza.