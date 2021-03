Causa neve salta la raccolta differenziata odierna in alcuni comuni del Reventino

A Carlopoli a seguito della nevicata odierna i mezzi della ditta incaricata stanno già lavorando, con a monitorare l’intervento il Vicesindaco De Santis.

Come da piano operativo, dalle 7 del mattino il personale e l’amministrazione del municipio sono al lavoro per fronteggiare la situazione. Al momento sono state liberate le strade principali, e si stanno completando gli interventi nelle zone meno accessibili, che richiedono l’utilizzo di mezzi più piccoli.

L’Amministrazione Comunale tiene sotto controllo l’evoluzione del maltempo, in contatto costante con la Provincia, pronta a raccogliere le segnalazioni dei cittadini su eventuali criticità.

A causa delle condizioni meteo la raccolta dei rifiuti in programma per oggi non potrà essere garantita, con l’indifferenziato che sarà recuperato domani.

Disagi anche in altre zone del Reventino con mezzi in azione per riportare la normalità.