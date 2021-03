Circolo Berlinguer di Cortale contrario alla chiusura della locale filiale bancaria della Credem

Alcuni cittadini di Cortale hanno ricevuto comunicazione da parte della banca Credem che il 16 aprile 2021 la sede di Cortale chiuderà e il riferimento per i clienti cortalesi sarà la filiale di San Pietro a Maida.

Il locale Circolo “Enrico Berlinguer” di Rifondazione Comunista ritiene tale decisione «negativa ed assurda per tanti validi motivi: la filiale di Cortale opera da molti anni ed è diventata nel tempo prezioso punto di riferimento non solo per gli operatori economici presenti sul territorio ma, anche, per tutti i cittadini; tale decisione arriva in un periodo particolarmente difficile caratterizzato dalla pandemia e con un preavviso a dir poco risibile. Tanti non hanno ricevuto ancora nessuna comunicazione; nel mentre si parla di valorizzare i borghi e le periferie si torna ad un accentramento della rete dei servizi che nel sud è già carente e drammaticamente insufficiente; la decisione della Credem penalizza tutti i cittadini e, particolarmente, le persone anziane, costrette a spostamenti non agevoli o ad utilizzare tecnologie informatiche non sempre alla loro portata».

Rifondazione Comunista invita la Credem «a riconsiderare la decisione assunta, sia a tutela e a salvaguardia dei livelli occupazionali dei lavoratori che, nel settore bancario, hanno subito pesanti tagli, sia per continuare a garantire ai cittadini un servizio così importante, soprattutto in tempi di emergenza sanitaria. In caso contrario è facile prevedere che quasi la totalità dei clienti decideranno di spostare il loro conto corrente presso altre banche o presso Poste Italiane con perdite consistenti per Credem».