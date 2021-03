Progetto da 1.100.000 euro per l’adeguamento funzionale della strada “Cuoco-Via dei Pini” fino a Corazzo

La Giunta Comunale di Carlopoli il 15 marzo ha approvato la progettazione di fattibilità tecnico ed economica, in conformità all’art. 23 comma 6 del D.lgs. 50/2016, relativa a “Opere di messa in sicurezza e adeguamento normativo della strada comunale Extraurbana denominata “Cuoco-Via dei Pini” fino all’innesto con la S.P. 159/2 ex SS 109, al fine di favorire l’accesso al comune di Soveria Mannelli e al sito di interesse storico ed archeologico di Corazzo”.

Il progetto è stato redatto direttamente dall’Ing. Giovanni Motta, Responsabile dell’ufficio Lavori pubblici del comune al fine di partecipare all’Avviso Pubblico del Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità, con D.D. N°510 del 22/01/2021, con la quale ha indetto Manifestazione d’Interesse diretta ai Comuni, alle Province ed alla Città Metropolitana il cui oggetto è la concessione di contributi per interventi sulla viabilità in attuazione del DGR n. 439 del 30/11/2020.

A tale scopo, il Comune di Carlopoli, ricadente nell’area pilota Snai “Area Reventino-Savuto”, vista

la presenza di aree storico artistiche di particolare interesse, ha ritenuto strategico per il suo territorio attuare il progetto sopra menzionato, che prevede la riqualificazione e la valorizzazione del patrimonio infrastrutturale esistente volta al miglioramento dell’accessibilità esterna e interna oltre che alla promozione turistica del territorio, con particolare riferimento al patrimonio artistico culturale e del paesaggio. In ragione degli obiettivi generali e specifici definiti dall’Avviso Pubblico menzionato, sono state individuate le finalità generali del progetto, riconducibili a 4 priorità di intervento:

mantenimento e riqualificazione dei servizi di base;

conservazione e valorizzazione delle vocazioni e delle risorse locali;

riqualificazione e riequilibrio territoriale;

sviluppo sostenibile.

L’opera del costo complessivo di 1.100.000 euro prevede l’adeguamento funzionale della strada esistente “Cuoco-Via dei Pini” attraverso la realizzazione dell’ampliamento della carreggiata e la costruzione ex novo del ponte sul fiume Corace.