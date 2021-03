Anche comuni nel lametino tra gli idonei ai contributi per la rimozione e smaltimento dei manufatti contenenti amianto

Pubblicati gli elenchi provvisori, recanti l’ordine di priorità d’intervento e suddivisi per tipologie, della campagna di censimento degli immobili di proprietà’ pubblica contenenti amianto e pre-adesione alla procedura per la concessione di contributi per la rimozione e lo smaltimento dei manufatti contenenti amianto.

Nel lametino compaiono Falerna e Feroleto Antico nella categoria “uffici della pubblica amministrazione, impianti sportivi, grande distribuzione commerciale, istituti penitenziari, cinema, teatri, sale convegni, biblioteche, luoghi di culto, edifici residenziali, edifici agricoli e loro pertinenze, edifici industriali e loro pertinenze che contengano nel raggio di 200 metri recettori sensibili quali scuole di ogni ordine e grado, parco-giochi, strutture di accoglienza socio-assistenziale, edifici di culto, strutture sportive”; Soveria Mannelli, Carlopoli e Decollatura su proposta Ferrovie della Calabria per quanto riguarda “uffici della pubblica amministrazione, impianti sportivi, grande distribuzione commerciale, istituti penitenziari, cinema, teatri, sale convegni, biblioteche, luoghi di culto, edifici residenziali, edifici agricoli e loro pertinenze, edifici industriali e loro pertinenze che non contengano nel raggio di 200 metri recettori sensibili quali scuole di ogni ordine e grado, parco-giochi, strutture di accoglienza socio-assistenziale, edifici di culto, strutture sportive”.