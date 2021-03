L’amministrazione comunale di Carlopoli ha consegnato le uova pasquali nei due plessi scolastici

L’amministrazione comunale di Carlopoli ha consegnato le uova pasquali ai due plessi scolastici presenti sul territorio comunale.

«Saranno i bambini della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado a ricevere il dono», si spiega nella nota online, «un gesto di dolcezza mirato ad allievarli dei sacrifici a cui sono sottoposti da un anno ormai per ragioni di salute pubblica. Non possono incontrare gli amici, di rado possono far visita ai nonni, un giorno fanno lezioni in presenza e il giorno dopo in dad. Tutto questo genere un carico di instabilità e di preoccupazione notevole».

Si rimarca come «un paese con un numero di contagi così basso può significare una cosa soltanto: questi bimbi, aiutati ed incoraggiati dai loro genitori e insegnanti, hanno saputo rispondere a questo terribile momento con grande maturità e responsabilità. Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale sono tanto orgogliosi di tutti loro. I loro sorrisi rappresentano la speranza di un futuro radioso per la nostra comunità».