Nel fine settimana pasquale chiusi al pubblico lungomari, parchi pubblici e spazi verdi a Gizzeria

Da sabato a lunedì chiusi con ordinanza i lungomari, parchi pubblici e spazi verdi a Gizzeria, per evitare il rischio di assembramenti dato il fine settimana pasquale.

Ai trasgressori, oltre alla denuncia all’autorità competente, anche una sanzione tra i 25 ed i 500 euro.

Inoltre a seguito della notizia di alcuni nuovi casi di positività al covid-19 di cittadini residenti a Gizzeria, l’Amministrazione Comunale sta attivando tutte le procedure per effettuare in tempi congrui una nuova campagna di screening covid per la popolazione.

Nelle more di attivazione della campagna sopra citata, si invitano tutti i possibili contatti, a sottoporsi volontariamente e precauzionalmente ad un eventuale test.