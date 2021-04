Un dopo Pasqua di disservizi nell’ambito della raccolta dei rifiuti per un blocco all’impianto di San Pietro Lametino

Un dopo Pasqua di disservizi nell’ambito della raccolta dei rifiuti viene annunciato ai cittadini dell’Unione dei comuni di Maida, San Pietro a Maida, Cortale e Jacurso, per i quali il servizio di raccolta differenziata verrà sospeso almeno per le giornate di lunedì 5 aprile e martedì 6 aprile.

«La situazione è talmente grave che si potrebbe prolungare oltre i due giorni indicati. Il disservizio è dovuto all’impossibilità da parte di tutti i comuni della provincia di poter effettuare il conferimento dei rifiuti presso la piattaforma di San Pietro Lametino», denuncia la nota stampa dell’organismo che unisce i quattro comuni, dichiarandosi «rammaricati per una situazione incredibile e vergognosa. Nonostante percentuali di differenziata che sui nostri territori sfiorano ormai l’80% non comprendiamo come, per colpa di un sistema che manca di un coordinamento regionale, i nostri cittadini devono subire questa situazione».

Per la giornata di martedì 6 aprile resta confermata solo la raccolta dell’olio esausto porta a porta nel comune di Maida.

I quattro sindaci dell’Unione dei Comuni “Monte Contessa”, vista la gravità della situazione quindi hanno deciso di mobilitarsi subito e in seguito ad una riunione svolta stamattina, hanno concordato una lettera indirizzata al prefetto Maria Teresa Cucinotta, all’assessore regionale De Caprio, al direttore dell’ATO provinciale di Catanzaro Bruno Gualtieri denunciando lo stato dei fatti e il disservizio in corso, chiedendo “soluzioni di lungo periodo e stabilendo di portare avanti come Unione, in rappresentanza di 15.000 cittadini, qualsiasi iniziativa politica per poter sbloccare la situazione”.

A Lamezia Terme attualmente la pagina social gestita per informare sulla raccolta differenziata conferma il servizio per la giornata di lunedì, con chiusura dell’ecopunto fino a martedì.