Dati in peggioramento per quanto riguarda i contagi da Covid-19 nell’hinterland lametino

Dati in aggiornamento anche nel giorno di Pasquetta per quanto riguarda i contagi da Covid-19 nell’hinterland lametino.

A San Pietro a Maida il sindaco Domenico Giampà comunica che «sono stati individuati altri 10 soggetti, positivi al tampone rapido antigenico, per un numero complessivo di 27 persone. Domani mattina sarà dedicata al drive through, per l’effettuazione dei tamponi molecolari. Nella giornata di domani, appena avremo chiaro il quadro della situazione e dei limiti del contagio, vi informerò sugli eventuali provvedimenti restrittivi assunti a tutela della comunità».

A Nocera Terinese tramite ordinanza domani uffici comunali chiusi ai fini della disinfezione e sanificazione poiché «un dipendente comunale è risultato positivo al tampone rapido Covid 19 come da comunicazione effettuata in data odierna dallo stesso dipendente». In precedenza ad essere chiusa al pubblico era stata la chiesa dell’Annunziata.