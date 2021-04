A Nocera Terinese ripresa delle lezioni in presenza rinviata a lunedì per valutare in modo più ampio l’entità dei contagi registrati negli ultimi giorni.

Nell’ordinanza emanata oggi il sindaco Albi prevede “la sospensione, a tutela della salute pubblica, delle attività didattiche in presenza delle scuole dell’infanzia, delle scuole primarie e secondarie di I° grado e l‟Istituto Musicale Tchaikovsky presenti sul territorio del Comune di Nocera Terinese, con decorrenza dal 7 aprile 2021 al 10 aprile 2021, sempre tenendo conto dell’evolversi della situazione epidemiologica”, con quindi “l’attivazione della didattica a distanza (DAD) al fine di garantire la continuità scolastica in modo strutturato e organizzato”.

Sempre nel comune costiero oggi erano stati chiusi in via precauzionale gli uffici municipali.