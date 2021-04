“Per quel che riesco a tracciare e che è a mia conoscenza ci sono almeno 3 potenziali focolai a Nocera Terinese”

Il sindaco di Nocera Terinese, Antonio Albi, manifesta «preoccupazione per l’espandersi in modo esponenziale dei contagi, dove sono individuabili: per quel che riesco a tracciare e che è a mia conoscenza ci sono almeno 3 potenziali focolai».

Nei dati forniti ieri online dall’amministrazione comunale erano 17 le persone positive a test molecolare, 22 le quarantene fiduciarie.

Il primo cittadino chiede pertanto al dipartimento di prevenzione di «coordinare e attuare un sistema di tracciamento rapido mirato per arginare la propagazione del virus», sostenendo che «la richiesta per ogni singola persona e i tempi di esecuzione, ed il relativo esito, sono troppo lunghi e lascia spazio al dilagare del virus. In questo particolare momento c’è bisogno della vostra massima attenzione e collaborazione».

Nel frattempo oggi saranno chiusi gli uffici comunali, e le scuole dovrebbero tornare in presenza lunedì per quanto consentito dalla colorazione regionale.