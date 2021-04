Giovedì in contrada Mortilla di Gizzeria nuovo screening in modalità drive in

Giovedì a partire dalle 9 davanti l’ingresso del nuovo Edificio Scolastico sito a Contrada Mortilla di Gizzeria nuovo screening in modalità drive in.

Il Sindaco di Gizzeria, insieme a tutta l’Amministrazione Comunale, in collaborazione con i dottori Venturi e Caparello, hanno inteso procedere all’acquisizione e sottomissione di tamponi rapidi antigenici nasali per permettere uno screening preventivo e gratuito per tutti i cittadini che possano aver avuto contatti con soggetti positivi al Covid-19.

Tale screening è rivolto ai cittadini residenti nel Comune di Gizzeria, con una particolare attenzione rivolta nei confronti dei soggetti fragili, con patologie importanti e soggetti a maggior rischio, soggetti che svolgono attività di pubblica utilità, personale sanitario, forze dell’ordine.

I cittadini sono pregati di recarsi, muniti di tessera sanitaria, davanti l’ingresso del nuovo Edificio Scolastico sito a Contrada Mortilla di Gizzeria, mettendosi in fila davanti i gazebo predisposti per l’occasione, senza scendere dalla propria autovettura. Il Sindaco, l’Amministrazione Comunale, la Polizia Locale, i dipendenti comunali, il personale sanitario e i volontari presenti sul posto daranno tutte le indicazioni necessarie ai cittadini che si metteranno in fila con le proprie autovetture.

In caso di esito positivo al tampone antigenico, il personale sanitario procederà ad effettuare anche il tampone molecolare.