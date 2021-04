Negativi i circa 100 tamponi rapidi effettuati nello screening odierno a Maida

Terminato lo screening che ha interessato in particolare gli alunni, maestri e collaboratori della scuola dell’infanzia di Maida centro, con quasi 100 tamponi risultati tutti negativi.

Un lavoro di squadra che ha visto impegnati gli infermieri dell’Uccp territoriale, la polizia locale e la protezione civile di San Pietro a Maida “Rocca Nucifera”.

“Grazie a tutti loro per l’impegno che ha permesso si svolgesse tutto nella massima celerità ed efficienza. Un tassello importante nel lavoro di tracciamento e di contrasto alla diffusione del virus, fortemente voluto in un momento delicato e di ascesa negli ultimi giorni dei casi dì positività” spiega il sindaco Salvatore Paone, “stamani ho chiesto un confronto con i medici di base del nostro territorio: un ringraziamento anche a loro per la collaborazione e la totale sinergia con l’amministrazione comunale”